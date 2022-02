Raffineria San Filippo del Mela, fari puntati sulla “riconversione”

Presente e futuro della Raffineria al centro del dibattito del consiglio comunale straordinario svoltosi ieri sera al Comune di San Filippo del Mela. Una seduta quella convocata dal presidente Valentino Colosi su richiesta del sindaco Gianni Pino sia per rendicontare sul recente incontro con il ministro Cingolani, sia per comprendere quali dovranno essere i prossimi passaggi finalizzati ad assicurare innanzitutto una continuità produttiva della Raffineria e poi capire come la stessa potrà affrontare la, non facile, fase della transizione ecologica.

Una riconversione della quale tanto si parla ma che sino ad ora non ha offerto alcun concreto riferimento sul quale discutere, sia a livello locale che ministeriale. Ai lavori consiliari – la seduta era aperta – oltre ai consiglieri filippesi, sono intervenuti anche la senatrice Barbara Floridia, i deputati nazionali Urania Papatheu, Maria Flavia Timbro ed Alessio Villarosa, il deputato regionale Tommaso Calderone e, in rappresentanza del sindaco di Milazzo, l’assessore Antonio Nicosia.

