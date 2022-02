San Filippo del Mela, al via domenica il mercato del contadino a Olivarella

Un trampolino di lancio per l'economia locale. Al via, da domenica, dalle 7 alle 13, il mercato contadino (denominato Il giardino del contadino) in piazza Cannistraci a Olivarella. I protagonisti saranno i piccoli produttori di prossimità che vendono ciò che producono e possono raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti che rispettano il ciclo delle stagioni e dei territori. L'iniziativa del Comune di San Filippo del Mela, con il supporto della condotta slow food "Peloritani tirrenici", è stata proposta dall'Amministrazione Pino a titolo sperimentale, nella convinzione che attraverso la vendita diretta dal produttore al consumatore, accorciando la filiera distributiva, si può garantire un vantaggio economico a entrambi i soggetti.

Al comitato tecnico ha preso parte Edigio Maio per la Confederazione italiana agricoltura. Ha aderito la catena Slow food rappresentata da Pippo La Rosa (con 5 aziende), oltre ad alcuni agricoltori locali, mentre l'architetta Antonia Teatino ha curato la realizzazione del logo del mercato del contadino. Coinvolti gli Uffici, il sindaco Gianni Pino, l'assessore alle Attività produttive Teresa Artale, il presidente del Consiglio Valentino Colosi e Nadia Maio (quale esperta del sindaco). «L’iniziativa- spiegano Gianni Pino, Valentino Colosi e Teresa Artale- permetterà al consumatore di acquistare prodotti locali tipici genuini e di qualità, nonché di conoscere meglio le loro caratteristiche attraverso le informazioni fornite dal vivo; incentivare il consumo di alimenti di stagione e far conoscere le aziende agricole valorizzando le produzioni locali.

