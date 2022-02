Fondachelli, il sindaco Pettinato rinviato a giudizio per estorsione

Il giudice dell'udienza preliminare Monica Marino, su richiesta della Procura distrettuale antimafia di Messina, ha emesso un decreto che dispone il giudizio per l'udienza del prossimo 17 maggio dinanzi al Tribunale di Messina, in composizione collegiale, per il sindaco del Comune di Fondachelli Fantina, il medico anestesista Marco Antonio Pettinato, 38 anni, il quale accusato in concorso con il padre anch'esso medico, Francesco Pettinato, nei cui confronti si procede separatamente perché già rinviato a giudizio, dovrà rispondere del reato di estorsione che sarebbe stato consumato con la contestata aggravante del metodo mafioso.

La vicenda che si fonda sulle indagini costituite da intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che su verbali di interrogatori, confluite in una dettaglia informativa della “Dia" risale alla campagna elettorale delle elezioni regionali del 5 novembre 2017 per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

