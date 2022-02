Covid a Messina e provincia, 1.064 nuovi positivi e 7 vittime. I dati dell'ufficio commissariale

L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Messina ha fornito i dati sulla situazione locale. Ieri sono stati 1.064 i nuovi positivi nella provincia messinese, mentre in totale gli attuali positivi sono 11.078. Cifre che fanno registrare un leggero calo rispetto al giorno precedente. Stesso trend in città, dove gli attualmente positivi sono 4.576, mentre aumentano i positivi in un giorno: 457.

In salita anche i decessi: registrate, infatti, 7 vittime. In calo i ricoveri: in totale sono 165, di cui 19 in terapia intensiva. 14 al Policlinico e 4 al Papardo.

