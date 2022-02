Spadafora, centro comunale di raccolta all’esterno dell’ex macello

Nuova chance di sviluppo nel contesto della gestione dei rifiuti. La giunta municipale di Spadafora ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un Centro comunale di raccolta (Ccr) nell’ambito dell’avviso pubblico del Pnrr. Nel contesto del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la ditta incaricata è tenuta ad assicurare la guida del Centro, che di fatto è l’area allestita dove si svolge unicamente attività di raccolta mediante il raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche. Al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di conseguimento delle percentuali minime di raccolta differenziata – almeno pari al 65% –, l’area esterna dell’ex macello comunale di via Grangiara è stata individuata come deposito temporaneo per il conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

