Milazzo, il futuro della Raffineria: domani il punto a San Filippo del Mela, poi l'incontro al Ministero

In attesa della riunione di giovedì prossimo a Roma presso il ministero dello Sviluppo economico, domani a San Filippo del Mela si discuterà della questione Aia della Raffineria, alla luce dell’incontro della scorsa settimana dei sindaci di Milazzo e di San Filippo, col ministro Cingolani. E’ stato proprio il sindaco filippese Gianni Pino a chiedere al presidente Valentino Colosi di convocare un consiglio comunale straordinario aperto dunque alle forze sociali e ambientali e fare il punto anche in vista della riunione voluta dalla sottosegretaria Barbara Floridia per affrontare il tema del futuro produttivo della Raffineria di Milazzo. Un futuro che va difeso, come sottolinea il segretario provinciale della Cgil. Giovanni Mastroeni, ribadendo che questo rappresenta l’impegno principale del sindacato a difesa dei 2000 lavoratori e dell' Ambiente.

