Crotone, Partito Democratico in lutto: è morto Ciccio Samà

Il Partito Democratico è in lutto: è morto Ciccio Samà storico dirigente del Pci e poi del Pd, più volte deputato, segretario generale del sindacato Cgil, uomo retto, di alto profilo, coerente e sempre dalla parte e in difesa dei lavoratori e dei loro diritti. "Lascia un vuoto incolmabile nei compagni e nelle compagne - si legge nella nota del Pd - che hanno avuto la fortuna di lottare al suo fianco. Un esempio esemplare di principi e di valori, in lui si sono riconosciuti diversi democratici e democratiche, ritrovandosi in battaglie e lotte per il riscatto del crotonese e della Calabria. Riposa in pace, caro Ciccio, compagno riservato e umano, resterai per sempre nei nostri cuori. Alla famiglia un caro abbraccio di tutti i democratici e le democratiche di Crotone e del Crotonese".

