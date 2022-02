Sant’Agata Militello, il Covid colpisce il sindaco Bruno Mancuso

Anche il sindaco di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso, è risultato positivo al Covid19. Lo ha comunicato egli stesso stamani con una nota sui social. “Sapevo che sarebbe capitato anche a me - ha scritto Mancuso -. Positivo al Covid e nonostante le tre dosi è arrivato in forma abbastanza aggressiva, con tosse, febbre, dolori diffusi, spossatezza. Niente di grave per carità, ma vi assicuro molto fastidioso - conclude Mancuso -. Spero passi presto, comunque resto operativo anche da casa”.

