Alumnime celebra cinque ex allievi eccellenti dell'Ateneo di Messina

Salvatore Bilardo (direttore generale del Ministero dell’economia e delle finanze), Emanuele Crescenti (procuratore della Repubblica di Palmi), Emanuela Mastronardo (ricercatrice Unime, vincitrice del finanziamento Marie Sklodowska-Curie Individual Global Fellowship), Davide Mulfari (responsabile dell'Unità di Staff “Assistive Technology for Special Needs” dell’Università di Messina vincitore, con il progetto CapisciAMe, del contest nazionale MakeToCare) e Massimo Palumbo (funzionario del Segretariato generale del Parlamento europeo): sono le 5 eccellenze made in Messina che saranno celebrate dall’Associazione ALuMnime nell’ambito di “Alumni Eccellenti - Esperienze e successi dei laureati nell’Università di Messina”, evento promosso con l’ateneo peloritano.

La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 11 gennaio presso l’Aula Magna del Rettorato a partire dalle ore 16 e sarà aperta dai saluti del rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea e della presidentessa di AluMnime Vittoria Calabrò, quindi la giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa converserà con i premiati. Il prestigioso riconoscimento che celebra ex allieve e allievi eccellenti si pone in linea con la mission di AluMnime, finalizzata a sostenere lo spirito di appartenenza all’Università di Messina di coloro che in essa si sono laureati e che continuano a condividerne i valori. Obiettivo principale dell’associazione è quello di affiancare l’Ateneo nella creazione e nel rafforzamento di una rete che funga da supporto alla crescita personale dei propri associati in una prospettiva di promozione identitaria che non trascuri, tuttavia, le esigenze legate all’innovazione tecnologica e alla globalizzazione. A tal fine, l’associazione promuove numerose iniziative di carattere scientifico e divulgativo volte all’approfondimento dei temi di maggiore attualità e interesse. La cerimonia di premiazione potrà essere seguita in presenza (per accedere bisogna essere in possesso del greenpass rafforzato) o attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Università di Messina.

© Riproduzione riservata