Stretto di Messina, lettera a Mattarella

Una lettera al presidente della Repubblica, subito dopo la sua rielezione. A inviarla è stato il prof. Enzo Siviero, rettore dell’Università e-Campus, direttore della rivista “Galileo” e tra i massimi esperti di costruzione di ponti nel mondo. Siviero, che già aveva firmato un appello con numerosi altri docenti, ingegneri, urbanisti, strutturisti ed esperti rivolto al premier Mario Draghi, stavolta si rivolge a Mattarella nel «suo ruolo di garante dell’unità nazionale con ciò intendendosi anche quella “fisica”». E il tema non poteva non essere l’ attraversamento stabile dello Stretto di Messina. «Sono stati spesi fiumi di parole e impegnati molti milioni di euro – scrive l’ingegnere veneto –, senza trovare una soluzione condivisa. In un sistema democratico la maggioranza ha diritto di agire e non vi è dubbio che oggi (ma non solo oggi..) a favore dell’opera vi sia il più ampio consenso. Così si sono anche espressi il Parlamento e le due Regioni, Sicilia e Calabria,tramite i rispettivi governatori Musumeci e Occhiuto.

Il continuo tergiversare, con l’attivazione di ulteriori studi di fattibilità, a detta di molti del tutto inutili, appaiono solo finalizzati a spostare nel tempo l’unica soluzione praticabile, ovvero il riavvio dei cantieri già iniziati e poi interrotti “per legge”. Con ciò vanificando lo straordinario impegno pluridecennale dello Stato attraverso i propri organismi tecnici: Consiglio superiore dei lavori pubblici, Rfi e Anas. Provocando un evidente discredito internazionale per aver “stracciato” unilateralmente un contratto firmato a seguito di una regolare gara internazionale e creando un enorme contenzioso ancora irrisolto.

