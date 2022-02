Prove di... attracco a Filicudi porto: buona la prima

Sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria a Filicudi porto, richiesti dall’amministrazione Giorgianni e finanziati e appaltati dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture.

Gli interventi nell’area portuale, dove vi era un cantiere fermo dal 2013, per un contenzioso con la ditta che si aggiudicò, a suo tempo, l’appalto, sono effettuati dalla ditta “Aveni” di Barcellona e consistono in una sostanziale sistemazione e riqualificazione del molo con eliminazione delle strutture ormai fatiscenti e pericolose per la pubblica incolumità.

In previsione dell’ultimazione dei lavori sabato si sono tenute le prove di ormeggio della nave di linea, al fine di verificare la funzionalità delle opere sin qui realizzate.

L'esito delle operazioni, effettuate dalla nave "Isola di Stromboli", è stato positivo sia per l’aspetto legato alla verifica delle condizioni di manovrabilità, sia per l’ attracco in sicurezza. Piena soddisfazione è stata espressa da parte degli operatori.

