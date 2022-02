Messina: protestano i dipendenti Sicem senza stipendio da ottobre

Protesta in prefettura questa mattina dei dipendenti della Sicem, sempre più disperati per la mancata ricezione dei salari dal mese di ottobre. “Ci rivolgiamo al Prefetto perché riteniamo che adesso sia l’unico che possa risolvere l’ annosa questione – hanno affermato -. Siamo stati abbandonati dalle istituzioni, dalla raffineria e da coloro che dovevano rappresentarci e sostenerci in quella che ormai è una battaglia”. E aggiungono: “Le spettanze che può pagare la Ram sono solo prestazioni dirette svolte dai lavoratori Sicem all’interno della raffineria, quindi rimangono insoluti l’ 80% delle spettanze”.

Il prefetto ha deciso di ascoltarli e quindi nelle prossime ore ci saranno sviluppi.

Nel frattempo anche il sindaco Midili ha inviato una lettera al prefetto con la quale chiede un incontro alla presenza dei dirigenti della Raffineria e dei vertici della Sicem.

