Messina, crescono i costi delle discariche: i cittadini pagano una Tari più cara

Altro che risparmio, la Tari di quest’anno sarà la più cara di sempre. Sono bastate le poche righe arrivate a fine gennaio dall’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, a ribaltare le rosee previsioni di fine anno. Nella prima stesura del piano economico finanziario che poi porta a definire le tariffe che i messinesi dovranno pagare per i loro rifiuti, Palazzo Zanca aveva chiuso i conti con un rincuorante –3% rispetto all’ultimo piano approvato dal Consiglio comunale, quello del 2020. Ma l’illusione è durata solo un mese. Tradotto in cifre, questo clamoroso aumento dei costi di smaltimento porta il valore dell’intero piano economico da 48,4 milioni a 54,1 milioni. Si tratta di un aumento del 11,93% che diventa, però, sulle tariffe che dovranno pagare i cittadini, un più 7,2%, sempre ammesso che il Consiglio Comunale approvi le tariffe che presto gli saranno presentate e non lo bocci come l’anno scorso quando l’aumento sarebbe stato del 9%. Questo perchè pesa l’incremento della platea dei contribuenti con 5.833 nuove utenze scoperte dall’Ufficio Tributi: più persone pagano, meno si paga. In gran parte si tratta di utenze domestiche (+5515) che porta il totale dei contribuenti, negozi compresi, a 121.384.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata