Messina, Minutoli: “Il trasferimento dei 101 cani per adesso non verrà effettuato”

I 101 cani messinesi “in esubero” sparsi tra Palermo ed Enna, almeno per il momento, a Taurianova non ci andranno. E la rassicurazione dopo le roventi polemiche di questi giorni sulla cosiddetta “deportazione”, viene dall’assessore al Benessere degli animali Massimiliano Minutoli, che abbiamo intervistato per fare chiarezza a nome di tutti i proprietari di cani e di tutte le associazioni animaliste della città.

Allora assessore, il trasferimento dei cani ci sarà?

«In questo momento no, perché comunque prima che il trasferimento dei cani possa avvenire è necessario, nonostante l’aggiudicazione provvisoria della gara, provvedere alle verifiche necessarie imposte dalle linee guida del ministero della Salute in merito al trasferimento di animali, anche fuori regione».

E cosa prevedono le linee guida?

«Bisogna rispettare parametri fondamentali, che sono l’accertamento delle condizioni di salute degli animali, delle cartelle sanitarie sulle vaccinazioni, e in più l’idoneità dei mezzi che dovranno effettuare il trasporto, per garantire il massimo benessere degli animali».

