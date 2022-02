Fuga di gas a Galati Mamertino, strada interdetta al traffico

Una consistente fuga di gas sulla scorrevole Paratore, è stata segnalata stamani da alcuni cittadini in transito. Il problema si è registrato all’altezza della discesa in contrada Sciara, soggetta a innumerevoli interventi manutentivi per via delle evidenti crepe sui muri che la costeggiano a monte e a valle e lungo il manto stradale soggetto a cedimenti.

Immediata l’interdizione al traffico con ordinanza sindacale, allertati i vigili del fuoco nonché la società della rete di distribuzione che gestisce e controlla le condutture del gas.

