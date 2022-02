Viabilità a Monforte, il sindaco pronto a chiudere la strada ex Irsap

Le condizioni di degrado lungo il percorso industriale Irsap ex Asi Giammoro-Milazzo continuano a fare rumore. Eppure il silenzio da parte degli enti preposti- per il sindaco di Monforte San Giorgio Giuseppe Cannistrà- è assordante. Il primo cittadino, che più volte ha fatto appello alla Regione, all'Irsap e agli Enti competenti, ha annunciato che è pronto a emanare l'ordinanza di chiusura totale dell'arteria (nel tratto di Monforte Marina).

«È l'estrema ratio di fronte al silenzio degli organi sovracomunali- ha dichiarato-. Sono pronto a sottoscrivere il provvedimento restrittivo perché non è più accettabile che non si faccia nulla o che si pensi eventualmente di procedere con degli interventi tampone sull'asfalto che a nulla servono».

Al momento è in vigore l'ordinanza di chiusura della strada, ad eccezione di chi deve transitare per ovvie ragioni di lavoro e quindi raggiungere le imprese del posto. Il sindaco di Monforte San Giorgio, che sulla vicenda sollecita interventi da tempo, non esclude che attraverso l'ordinanza di chiusura totale possa attirarsi le polemiche soprattutto degli operatori aziendali e dei residenti della zona. Tuttavia, il suo intento è quello di scuotere le coscienze e richiamare tutti alle responsabilità.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata