Quando Monica Vitti lanciò il turismo alle Eolie... Il "grazie" con una via a Panarea

Intitolare una via dell’isola di Panarea all’attrice Monica Vitti, deceduta lo scorso due febbraio, che, con il film “L’avventura”, diretto da Michelangelo Antonioni, contribuì a far conoscere e lanciare turisticamente le Eolie, in particolare Panarea, in tutto il mondo.

La proposta, indirizzata al sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, è stata avanzata dal movimento Vento eoliano. “L’intitolazione di una via alla grande attrice – è stato evidenziato - sarebbe un giusto tributo di riconoscenza e rafforzerebbe la memoria della nostra storia recente”.

