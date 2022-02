Milazzo, i dipendenti Sicem ancora in presidio davanti alla Raffineria

Prosegue il presidio permanente davanti alla Raffineria dei lavoratori della Sicem, l'azienda dell'indotto esclusa dalla Raffineria dall'albo dei fornitori per una serie di problematiche che avrebbero anche una coda giudiziaria. Qualche giorno addietro la Ram individuato le tre ditte che praticamente subentreranno alla Sicem.

Si tratta delle “Officine tecniche De Pasquale e Trio”, già all’interno della Ram da anni e poi della “Paresa”, ditta di Cesena specializzata nel settore delle forniture al settore petrolifero.

Gli operai adesso sperano di essere reintegrati ma soprattutto chiedono il pagamento delle spettanze degli ultimi cinque mesi che la Ram non può pagare dopo la decisione della stessa Sicem di cedere il credito ad un istituto bancario, anziché come concordato fornite la delega alla stessa azienda petrolifera. Ieri il rappresentante legale della Sicem ha scritto al prefetto chiedendo un incontro urgente per sbloccare la vicenda e suggerendo un percorso da seguire per trovare una soluzione.

