Messina, tra 24 ore i cani del "Millemusi" saranno "deportati" in Calabria

Mancano soltanto 24 ore alla “deportazione” in Calabria, a Taurianova. La data fissata è infatti venerdì 4 febbraio. Sono 101, guardacaso come quelli della carica disneyana. Se ne andranno da Messina per finire chissà come. In queste ultime ore una schiera di volontari e animalisti messinesi si sta dando un gran daffare tra adozioni e una raccolta firme già a buon punto, per non farli partire in quelle gabbie strette, raggomitolati a piangere. Un triste destino da “senza padrone” in attesa di qualcuno che li accarezzi.

La storia è nota. Il Comune dopo l’aggiudicazione della gara per l’affidamento di un anno del servizio ha instaurato rapporti con due strutture: oltre 300 cani sono rimasti al “Millemusi” di Castanea, ma 101 verranno presi a breve in carico dalla “Parco Srl” di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. È questo che in tanti, tantissimi, in città, vogliono scongiurare. Soprattutto per il trauma del trasloco forzato.

Dopo una “sollevazione” popolare e anche molti interventi del mondo politico, soprattutto targati M5S, da qualche settimana è caduto l’oblio e nessuno ne parla più. Eppure qualche soluzione in extremis bisognerebbe trovarla per evitare un nefasto trasferimento.

