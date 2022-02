Countdown per la nuova Villa Dante, aggiudicato l'appalto a Messina: sarà pronta nel 2023

I lavori potrebbero partire fra un mese e mezzo e poi servirà un annetto per riaverla finalmente rinnovata. Villa Dante è pronta a cambiare pelle con i lavori di ristrutturazione e riformulazione degli spazi dell’area a verde più importante della città.

Ieri è stata aggiudicata la gara d’appalto che era scaduta il primo febbraio. Nove le aziende che hanno presentato la loro offerta economica e, con il nuovo meccanismo dell’inversione del metodo di gara, in poche ore è stato possibile arrivare ad individuare l’aggiudicataria.

Adesso dovranno essere effettuate tutte le verifiche amministrative e poi si arriverà alla firma del contratto, attesa, a larghi tratti, per metà marzo. A base d’asta sono andati 813.000 euro. Un milione lo stanziamento complessivo. Il comune ha recuperato attraverso un progetto fondi extrabilancio per 2,5 milioni e così ha recuperato per altre spese il milione investito e ne avrà un altro milione e mezzo per la fase due della riqualificazione.

Il progetto prevede quattro aree distinte d’intervento e i lavori saranno effettuati per step, uno spazio per volta per non chiudere completamente la Villa. La vocazione sportiva è quella che sarà maggiormente esaltata dalla ristrutturazione. A tre anni e mezzo dalla consegna, potranno essere finalmente utilizzati i tre campi da tennis che nel frattempo, specie nel fondo, hanno cominciato a sentire il peso del tempo e della mancata manutenzione.

