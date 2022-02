Raffineria di Milazzo, vertenza nel vivo a Roma

Vertenza Ram, si entra nel vivo: stamani al Ministero della Transizione ecologica è in programma l’incontro, promosso dal deputato regionale di Forza Italia, Tommaso Calderone, capogruppo all’Ars, con il ministro Cingolani e alcuni parlamentari nazionali sulla questione dell’Aia della Raffineria ed in particolare sulla prescrizione ritenuta restrittiva che vincola il futuro produttivo dell’azienda milazzese. Un primo confronto in vista della successiva riunione, non ancora fissata, che è stata promossa dalla senatrice Barbara Floridia presso il Ministero dello sviluppo economico con la viceministra Todde.

Alla riunione odierna parteciperanno anche i sindaci di Milazzo e di San Filippo del Mela, ma non la Raffineria che non sarebbe stata invitata. Una decisione ritenuta sorprendente in quanto – si sostiene – avrebbe permesso all’azienda di rappresentare le criticità legate all’Autorizzazione integrata ambientale. Tra l’altro in questi giorni proprio la questione prescrizioni è al centro di una polemica tra la stessa Ram ed il deputato nazionale Alessio Villarosa. Quest’ultimo ha infatti ribadito quanto aveva affermato in precedenza, che l’azienda non avrebbe contestato nel corso della fase istruttoria la limitazione relativa al camino, fornendo solo “una risposta parziale, poco chiara e per niente risolutiva oltre che “strana”.

