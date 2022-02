Messina, lavori urgenti nell'acquedotto Santissima: sospensione idrica nella zona sud

Si è dovuto intervenire con urgenza per riparare due perdite vistose lungo la tubazione da 500 mm dell'Acquedotto Santissima, che alimenta soprattutto la zona sud della città.

Per questo, i tecnici di Amam, dalle prime ore di questa mattina, stanno procedendo simultaneamente per evitare i maggiori disagi che derivano dalla necessaria sospensione temporanea dell'erogazione idrica, sino a completamento delle operazioni che dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi.

Gli abitati interessati sono quelli di Pezzolo, Santa Margherita (via Comunale), Santo Stefano Alto, Santo Stefano Medio, Galati, Gescal, Bordonaro Inferiore, Santa Lucia Sopra Contesse, Casalotto, San Filippo Inferiore, Pistunina e Contesse.

