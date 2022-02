Messina, il Caio Duilio non finirà più a Giostra. Sede vista mare

Una girandola di spostamenti per trovare una soluzione, ancora non definitiva, al caso del Nautico Caio Duilio. Prendono corpo, a Palazzo dei Leoni, una serie di trasferimenti che interesseranno l’istituto scolastico, ma anche la Polizia Metropolitana, la protezione civile e l’autoparco. Proviamo prima a ricapitolare la vicenda delle aule mancanti allo storico istituto nautico per arrivare alla soluzione trovata dalla ex provincia.

Il Caio Duilio, che ha avuto una forte espansione, essendo a corto di spazi, una dozzina di anni fa, ottenne dalla provincia una ventina di aule nel vicino “Verona Trento”. Ma di lì a poco anche il Tecnico ebbe un’impennata di iscrizioni e chiese di poter riavere gli spazi “prestati” al dirimpettaio. Iniziò a quel punto la caccia a nuovi spazi, esterni, per il Nautico, ma senza che una soluzione che andasse bene a tutti potesse essere trovata. Nel 2014, il commissario straordinario dispose il trasferimento delle classi del Caio Duilio che si trovavano al Verona Trento sul viale Giostra, all’istituto Majorana. Alla decisione la scuola si oppose con forza, presentando un ricorso al Tar, il cui giudizio è rimasto sospeso per anni. Lo stallo è proseguito per tutti questi anni, con il Tecnico che chiedeva le proprie aule, e il Nautico che voleva una soluzione che non portasse gli studenti troppo lontano dal plesso principale. Un tavolo in Prefettura, ad ottobre scorso, riattiva, in forza della disposizione del 2014, il trasferimento al Majorana che la Città metropolitana mette nero su bianco ai primi di novembre. Ai primi di gennaio, la risposta del Nautico che a Giostra non vuole assolutamente spostare quelle 22 classi. Il ricorso al Tar viene “riacceso” e se ne aggiunge un secondo di genitori, studenti e personale contro la deliberazione di 8 anni fa. La Camera di consiglio che dovrà decidere sulla sospensiva è fissata per il 10 febbraio, ma la soluzione è arrivata prima che i giudici si riuniscano. Infatti nei giorni scorsi, “alla luce della netta opposizione della varie componenti dell’istituto Caio Duilio al trasferimento in viale Giostra, e all’atto di indirizzo del Sindaco che impone di utilizzare i medesimi spazi per altre finalità” viene revocata la delibera del 2014 e viene deciso di “assumere in locazione altri locali vicini alla sede storica”.

