Messina, i cinquantenni zoccolo duro dei “no vax”. Ecco quanti sono

Rappresentano poco più dell'otto per cento della popolazione del target. Sono quasi 25.000 i messinesi over 50 che non hanno ricevuto alcun vaccino. E che quindi ora dovranno fare i conti con l'ulteriore stretta imposta dal Governo, proprio a partire da ieri.

Il dato fa riferimento all'intera provincia di Messina, ma contiene anche gli over 50 esentati o che non sono vaccinati ma che sono guariti dal Covid e quindi non possono vaccinarsi prima di sei mesi dalla guarigione.

Il numero esatto di quelli che sinteticamente potremmo chiamare “No vax”, e non per forza con l'accezione di chi il vaccino non se lo vuole fare, è in quotidiana evoluzione e questo perché man mano che i nati nel 1972 compiono il 50esimo anno d'età, se non vaccinati, aumentano la platea di chi deve fare i conti con le restrizioni.

In prospettiva quella che potrebbe avere maggiori ripercussioni potrebbe essere quella legata al lavoro. Infatti, dal 15 febbraio, gli over 50 che non sono vaccinati non potranno più presentarsi al lavoro, nemmeno se hanno appena fatto un tampone rapido o molecolare. Serve il green pass rafforzato. E, visto che servono 15 giorni per ricevere il certificato verde dopo la prima dose, se non lo si è fatto entro il 31 gennaio, per il 15 febbraio non lo si potrà avere. E per gli over 50 senza vaccino scatteranno anche le sanzioni: prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Intanto nelle ultime 24 ore sono stati 7.218 i nuovi casi registrati a fronte di 37.525 tamponi processati nell'isola. Ma cresce il tasso di positività che passa dal 15,1% di lunedì al dato di ieri del 19,2%, andando in controtendenza col dato medio nazionale, anzi quasi doppiandolo, visto che è sceso dal 12 al 10,1%. I decessi sono stati 46 (sette in provincia di Messina), registrati a partire dal 28 gennaio scorso, facendo salire il numero complessivo delle vittime da Covid 19 in Sicilia a 8.573.

Diminuisce però, ed è questo il dato più confortante, la pressione sugli ospedali siciliani: i ricoverati nei reparti Covid sono 1.620, con diciassette casi in meno rispetto a lunedì, e nelle Terapie intensive sono 140 (25 nel Messinese). Secondo il monitoraggio quotidiano dell'Agenas, aggiornato al 31 gennaio scorso, nelle terapie intensive i ricoveri sono stabili al 17% e quelli nei reparti ordinari al 39%, un punto percentuale in più, ma entrambi sotto le rispettive soglie di aree critiche.

Complessivamente gli attuali positivi sono 250.657 (9736 nel Messinese, 3981 in città) con un aumento di 5.697 casi, mentre i guariti sono 1.658. Sul fronte dei nuovi contagi registrati nelle province il numero maggiore si registra nel Catanese, con 1.645 positivi. Seguono Palermo con 1.305 casi, Messina con 859.

