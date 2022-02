La proposta: "Dedicare una targa o una via di Messina alla grande Monica Vitti"

Intitolare una via di Messina, o apporre una targa commemorativa che la ricordi, alla grandissima Monica Vitti, scomparsa oggi, che proprio nella città dello Stretto trascorse un lungo periodo della sua giovinezza.

La proposta viene da Calogero Centofanti, ex assessore comunale e coordinatore del movimento "Nuova presenza-Giorgio La Pira", e dall’ex presidente dell’VIII Quartiere, il prof. Nino Galofaro.

"Onde perpetuare la splendida memoria della nostra concittadina Monica Vitti, nata a Messina - scrivono i due in una nota -, e per qualche tempo abitante in via Oratorio della Pace, proponiamo alle organizzazioni preposte alla toponomastica la collocazione di una targa rievocativa per una delle più celebri protagoniste del cinema italiano, o d'intitolarLe una via della città".

