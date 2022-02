Torregrotta, l’attesa “cupola” sarà utilizzabile da giugno

La struttura geodetica sportiva è finalmente illuminata. La grande cupola di via Petrarca era già completa per gli aspetti di tipo strutturale, mancava solo alimentarla dal punto di vista dell'energia. Passaggio che è stato definito nelle scorse settimane. «Oggi- precisa il responsabile dell'Area tecnica Pietro Anastasi (progettista e responsabile unico del procedimento)- la struttura è completa e serve solo la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) antincendio. A breve, non appena verrà approvato il Bilancio, sarà affidato l'incarico professionale ai fini della certificazione. L'opera potrebbe essere fruibile dal mese di giugno». Una buona notizia per i cittadini che da tempo auspicano di poterla utilizzare. Facendo un excursus, il 9 aprile 2021 fu redatto il certificato di collaudo statico relativo ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico mediante un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo, della potenza nominale di 10,2 kilowatt picco. Il collaudatore statico, ing. Salvatore Ballì, aveva a sua volta effettuato i sopralluoghi nel cantiere, alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, durante la realizzazione dei casseri e delle armature e in corrispondenza dei getti, oltre che in fase di installazione delle strutture metalliche.

