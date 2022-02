Messina, ripascimento a Galati: il Comitato frena l’entusiasmo

Non condividono l’entusiasmo dell’Amministrazione gli abitanti di Galati. Il ripascimento, per il comitato “Salviamo Galati marina” non è ancora quello che ci si aspetta per poter brindare allo scampato pericolo. In un sopralluogo l’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Caminiti, con i tecnici Salvo Puccio e Cicala avevano constatato come , dopo appena due mesi dalla realizzazione dei primi 5 (su 9) pennelli in acqua si fosse creata una “spiaggia” in alcuni punti più ampia di una cinquantina di metri. Uno buon avvio della misura anti erosione realizzata con la Regione. «La narrazione che viene offerta purtroppo è faziosa e fuorviante, perché se è vero che da un lato sembrerebbe che si stia verificando un’azione di ripascimento della costa, non si può non considerare che il fenomeno a cui assistiamo è visibilmente quello dello spostamento, cioè dell’azione del mare che erode in alcune porzioni di territorio, riportando lo stesso materiale più avanti» Secondo il Comitato non è vero che non ci siano stati danni alle abitazioni. «Ci avrebbe senz’altro fatto piacere poter confermare questa dichiarazione, ma che purtroppo, amaramente, ancora una volta viene smentita dai fatti, poiché anche durante questa amministrazione, non sono mancati gli episodi in cui, nonostante allerte diramate, abbiamo dovuto vedere proprietà private dilaniate dalla forza del mare, stabili allagati, abitazioni che hanno subito danni anche a causa dell’inadempienza e mancanza di tempestività da parte dell’apparato comunale». L’assessore Caminiti a stretto giro risponde. «Il ripascimento naturale, che avverrà in maniera autonoma a valle della realizzazione dei pennelli trappola è un processo che mostra i risultati nel corso di diversi anni. Stiamo comunque vedendo i primi risultati, laddove i pennelli sono già completi, solo dopo pochi mesi la realizzazione degli stessi. Risultati che sono puramente indicativi e fanno ben sperare sulla bontà dell'opera in corso di realizzazione».

