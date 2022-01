Vulcano apre le porte anche ai non residenti

Via libera, dopo oltre due mesi, all’ingresso a Vulcano ai non residenti, quindi ai turisti. Lo prevede la nuova ordinanza di “salute pubblica” del sindaco di Lipari, Marco Giorgianni che entrerà in vigore da domani. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino durante un incontro tenutosi ieri con la cittadinanza in un noto locale dell’isola. «I dati che arrivano, in questo momento, dalle strumentazioni, per quanto riguarda la C02 nel centro abitato – ha evidenziato il primo cittadino –, seppure non sono rientrati nella norma, evidenziano che si è ben al di sotto di quella che è la soglia individuata come pericolosa di, conseguenza, non ci sono più le condizioni per azioni esclusivamente tutelative e, quindi, di mantenere le precedenti restrizioni. Ho anche preso contatto con la guardia medica per verificare se, in questo arco di tempo, ci sono stati abitanti che hanno accusato malesseri, collegati ai gas e la risposta è stata negativa».

