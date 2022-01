Messina, l’alcolismo? “Un viaggio all’inferno”. Così Giuseppe è uscito dal tunnel

«Un viaggio all’inferno senza via d’uscita, almeno fin quando non hai toccato il fondo; te ne rendi conto quando inizi a isolarti da tutto e tutti, a sentirti escluso dalla famiglia, dal gruppo, dalla società, vivendo solo per bere e bevendo per vivere». Ha dovuto toccare il fondo per accettare che la dipendenza dall’alcol lo stava portando alla distruzione. Aveva solo 14 anni quando ha iniziato a bere, forse per quella esasperata voglia di emergere nel gruppo. Giuseppe è uno dei membri de “La Fenice alcolisti anonimi” che sabato scorso ha compiuto 30 anni.

«Il giorno che sono entrato qui – racconta –, ho visto allo specchio la mia immagine distorta e ho capito che dovevo fare qualcosa; nel momento in cui accetti di avere un problema, inizi a risolverlo». Con lui, a descrivere la storia del popolo delle 24 ore – come si definiscono dalla consapevolezza che «non è mai l’ultimo bicchiere a far male bensì il primo» –, i fondatori, Orazio e Franco; un credo è racchiuso nel decalogo dei 12 passi e delle 12 tradizioni grazie al quale molti di loro, “scampati all’inferno”, hanno ritrovato la pace interiore raggiungendo la consapevolezza della malattia.

