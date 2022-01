Messina, adesso il mare fa meno paura: torna la spiaggia a Galati

Sono bastati un paio di mesi per vedere stravolta la geografia di quei luoghi. Solo a novembre scorso erano stati posizionati i primi pennelli e oggi non solo è “rispuntata” la spiaggia, ma è anche parecchio ampia, più del previsto. A Galati, adesso, si può tirare un sospiro di sollievo. Il mare fa meno paura dopo gli interventi che sono stati effettuati con il duplice intervento dell’Ufficio del commissario per il contrasto al rischio idrogeologico e del Comune di Messina. E sono meno preoccupate proprio quelle famiglie che vivono sul lungomare e che durante le mareggiate hanno dovuto fare i conti con le onde che bussavano alle loro case. Prima c’è stato un intervento tampone e utile nell’immediatezza come quello del posizionamento di massi frangiflutti proprio sulla spiaggia. Una muraglia forse antiestetica ma che è servita a ridurre l’impatto mentre lo Jonio ruggiva. Poi l’avvio dell’intervento definitivo che sembra dare i risultati sperati anche prima del previsto. Il Comune di Messina ha presentato un progetto alla Regione e per essa all’ufficio del Commissario per l’emergenza idrogeologica, guidato da Maurizio Croce, con cui poter dar risposta alle famiglie, ai comitati che volevano salvare Galati dallo scivolamento in mare.

