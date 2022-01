Gli attuali positivi in provincia di Messina sono 9965, alimentati dai 1243 della rilevazione di ieri (sabato 29). Ecco come sono ripartiti, distretto per distretto:

-* Patti (424 positivi attuali; 70 positivi del giorno)

-* Sant'Agata (959; 148)

-* Taormina (948; 149)

-* Lipari (84; 12)

-* Milazzo (1876; 219)

-* Mistretta (157; 5)

-* Barcellona Pozzo di Gotto (990; 123)

-* Messina (4527; 517)

