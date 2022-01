S. Teresa di Riva, transito limitato sul cavalcavia dell’A18

Mostra chiari segnali preoccupanti il cavalcavia numero 3 dell’autostrada Messina-Catania, posto al chilometro 26 all’altezza dell’abitato di S. Teresa di Riva.

Il 30 dicembre scorso la Direzione Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le autostrade siciliane ha infatti inviato una nota al Comune del centro ionico della provincia di Messina, informando che alla luce delle ispezioni visive primarie e di alcune indagini eseguite sul viadotto di collegamento, è emerso un ammaloramento delle strutture in corrispondenza degli appoggi e, dunque, è necessaria l’esecuzione di indagini strumentali più approfondite per capire sia la natura che l’entità del problema. Il Consorzio autostrade siciliane ha chiesto quindi all’ente santeteresino, in attesa che vengano effettuate le indagini, di limitare il transito sul cavalcavia ai veicoli di carico massimo pari a 3,5 tonnellate. Il tutto, ovviamente per necessarie quanto improrogabili misure di sicurezza.

