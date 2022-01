Roccalumera, auto prende fuoco sulla litoranea: interviene pompiere fuori servizio

Un’autovettura in transito sul lungomare di Roccalumera ha preso fuoco intorno alle 9.30 di oggi. Il veicolo, una Fiat Panda vecchio modello, viaggiava in direzione Catania quando giunta all’altezza di via Torrente Allume, all’estremità nord della cittadina jonica, dal vano motore si è improvvisamente sprigionata una nube di fumo: il conducente ha quindi arrestato immediatamente la marcia accostando sul lato sinistro della litoranea, negli stalli di parcheggio lato mare, allontanandosi subito dal mezzo cercando aiuto.

In pochi attimi le fiamme si sono propagate nella parte anteriore dell'utilitaria e in soccorso dell'automobilista è intervenuto un pompiere fuori servizio che si trovava a passare in quel momento, Francesco Mondello, che utilizzando un estintore ha cercato di circoscrivere l’incendio evitando che si propagasse ulteriormente.

Nel frattempo, essendo già scattato l’allarme, sono giunti sul lungomare di Roccalumera i vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno spento completamente le fiamme che stavano avvolgendo la Panda fin dentro l’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale, che ha deviato il traffico in entrambe le direzioni sulla Statale 114. A innescare l’incendio è stato molto probabilmente un guasto meccanico al mezzo.

