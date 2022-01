Sant'Agata di Militello, ritrovata la 70enne scomparsa. Ora è in ospedale per accertamenti

È stata ritrovata la donna 70enne che era scomparsa oggi nella tarda mattinata. La donna si trova ora in ospedale per degli accertamenti. Serafina Triscari era uscita dalla propria abitazione senza lasciare traccia. La donna, insegnante in pensione, sarebbe uscita a quanto pare col proposito di recarsi a fare la spesa ma senza fare rientro nella casa in cui vive insieme all’anziana madre, in contrada Inganno, all’uscita ovest del centro abitato santagatese al confine tra i territori di Sant’Agata Militello e Acquedolci. A dare l’allarme sono quindi stati i fratelli della donna, che nel pomeriggio hanno allertato i carabinieri.

Prontamente sono state avviate le ricerche nella zona da parte degli stessi militari dell’Arma della locale compagnia, al comando del capitano Francesco Giorgianni, insieme agli uomini del locale commissariato di polizia. La famiglia ed alcuni amici hanno quindi diffuso un appello anche attraverso i social in cerca di notizie utili al ritrovamento, segnalando anche alcune difficoltà di orientamento e di memoria della 70enne che potrebbe dunque verosimilmente essersi smarrita. Proprio dai social era giunta una indicazione secondo cui la donna sarebbe stata avvistata intorno alle 13 mentre camminava a piedi sulla strada statale 113 in una zona non troppo distante dal luogo in cui risiede. Diversi volontari e conoscenti si sono quindi uniti alle ricerche fino al ritrovamento della donna.

