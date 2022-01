La droga dai Balcani a Mangialupi. Micari assolto da tutte le accuse

Cambia parzialmente in appello lo scenario del processo con il giudizio ordinario scaturito dall’operazione antidroga “Tunnel”, con cui la Distrettuale antimafia e la Mobile smantellarono un vasto traffico di droga tra i Balcani e il gruppo di Mangialupi nel 2019. Se in primo grado nell’ottobre del 2020 si erano registrate tre pesanti condanne, ieri mattina i giudici di secondo grado hanno deciso per due condanne e un’assoluzione piena. In questo troncone del giudizio ordinario erano coinvolti in tre, ovvero Francesco Maggio, Salvatore Micari e Cristian Restuccia, che sono stati assistiti dagli avvocati Salvatore Silvestro e Alessandro Billè.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata