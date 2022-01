Covid a Messina e provincia, ieri 529 positivi. Due i decessi, 198 i ricoveri

L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Messina ha fornito alcuni dati sulla situazione locale.

Numeri in calo: ieri sono stati 529 i nuovi positivi nella provincia messinese. In città gli attualmente positivi sono 4.224, mentre in tutta la provincia attualmente ci sono 10.374 contagiati.

In città ieri 224 i soggetti risultati positivi al Covid.

Oggi a Messina si registrano 2 decessi causa Covid, mentre in leggero calo di ricoveri. Sono 198 i pazienti, di cui 32 in terapia intensiva.

I ricoverati sono così suddivisi: 111 al Policlinico (di cui 22 in rianimazione), 46 al Papardo (10 in rianimazione), 9 all’Irccs e 32 al “Cutroni Zodda” di Barcellona.

