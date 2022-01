Sono 10 i decessi registrati nelle ultime 24 ore a Messina e provincia per quel che concerne i dati sull'epidemia di coronavirus. Per quel riguarda i dati sui ricoveri, sono 33 i pazienti che si trovano attualmente in terapia intensiva mentre nei reparti ordinari sono attualmente ricoverati 200 pazienti negli ospedali di Messina e provincia

