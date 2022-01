Taormina piange padre Cesare D'Angiò Cafeo, per 20 anni arciprete a San Nicolò

Si è spento nelle scorse ore padre Cesare D'Angiò Cafeo, per 20 anni parroco ed arciprete di Taormina, nella Basilica Cattedrale San Nicolò.

Padre Cesare aveva 79 anni e ha guidato l'arcipretura di Taormina dal 9 novembre 1989 sino al 14 novembre 2009: al suo posto venne poi indicato padre Salvatore Sinitò (che a sua volta ha lasciato il ruolo di parroco di Taormina nel 2014 all'attuale arciprete, padre Carmelo Lupò).

Don Cesare era nato il 9 giugno del 1942 a Messina, fu ordinato sacerdote l'8 agosto 1966 e poi dal 6 dicembre 2009 è stato parroco della Chiesa di San Mauro a Giampilieri Marina. Proprio nella località messinese saranno celebrati domani alle ore 15.30 i funerali di padre Cesare.

La notizia della scomparsa di questo storico ed apprezzato parroco di Taormina è stata accolta con tristezza da numerosi fedeli taorminesi, in una comunità dove padre Cesare è stato protagonista per tanti anni e ha svolto con grande impegno la sua funzione sacerdotale.

Tanti taorminesi, nell'apprendere della scomparsa dell'ex arciprete di Taormina, hanno voluto esprimere il proprio cordoglio, partecipando al dolore dei familiari ma soprattutto con il sentimento collettivo di sincera tristezza per la dipartita di un sacerdote che aveva fatto importanti battaglie in città, come quando si impegnò per i lavori di ristrutturazione della Cattedrale di Taormina, che per diversi anni aveva sofferto delle problematiche di infiltrazioni dal tetto e alla fine anche questa emergenza trovò una soluzione risolutiva.

