Raffineria di Milazzo, senza stipendio da ottobre: il dramma dei lavoratori Sicem

Senza stipendio da ottobre, senza lavoro e senza prospettive per il futuro. E’ il dramma che stanno vivendo i lavoratori della Sicem, storica azienda dell’indotto della Raffineria, cui non è stata rinnovata la commessa. E di più di 200 famiglie sono nel dramma anche perché non sembrano profilarsi soluzioni nell’immediato. Così questa mattina una ampia delegazione ha deciso di riunirsi in presidio davanti all’ingresso della Raffineria, sollecitando un intervento dei vertici dell’azienda petrolifera.

Una protesta pacifica che ha solo rallentato qualche operazione esterna, come l’accesso delle autobotti. Sul posto presenti anche i carabinieri. “Chiediamo un incontro con la dirigenza – afferma Daniele David, rappresentante sindacale della Fiom-Cgil, affinché si trovi una soluzione innanzitutto al problema degli stipendi delle maestranze che attendono da cinque mesi e poi sul rientro lavorativo perché non c’è alcun segnale di gara d’appalto per l’ingresso di una nuova ditta che dovrà, lo pretendiamo, assumere tutti gli ex Sicem. C’è dialogo tra le parti e disponibilità a portare avanti un’intesa ma vogliamo conoscere i tempi in cui tutto si risolverà”.

