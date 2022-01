Messina, il mercato di Giostra torna in strada. Oggi primo esame sulla viabilità

Da stamattina il mercato di Giostra, dopo una quindicina di anni torna in strada. Un centinaio di bancarelle saranno allestite sul viale fra la via Garibaldi e il viale Regina Elena. E sarà così ogni martedì e venerdì fino alla fine di marzo. Una decisione quella presa dall’amministrazione comunale dopo che l’Asp ha avuto bisogno di un secondo punto dove poter effettuare i tamponi alla cittadinanza, oltre a quello del Gazometro. Di comune accordo è stato individuato nell’area mercatale dell’ex Mandalari e così per le bancarelle non è rimasta altra soluzione che il ritorno in strada. Dopo che sono state tracciate le postazioni e che ieri sono state sorteggiate fra i commercianti (erano attesi 179 esercenti ma si sono presentati in cento circa, per questo invece che su tre linee saranno disposti su due), oggi inizia quella che appare come una vera e propria sperimentazione.

Già perché non è facile immaginare l’effetto che questo trasferimento potrà avere sul traffico della zona, abitualmente molto sostenuto specie in concomitanza con l’ingresso e l’uscita da scuola degli studenti.

Le bancarelle saranno posizionate lungo l’ampia carreggiata centrale del viale, mentre le auto, ma anche bus e mezzi pesanti, saranno costretti a usare i controviali, uno per senso di marcia. Nella scorsa settimana, durante il tracciamento delle postazioni, il viale è stato chiuso al traffico e in quelle ore, specie nel controviale che porta verso la via Garibaldi l’attesa delle auto è stata piuttosto lunga. Oggi occhi puntati sulla viabilità dell’intero quadrante, con l’effetto sorpresa che disorienterà molti malcapitati automobilisti. I servizi della Polizia municipale inizieranno alle 6 del mattino e termineranno alle 14, quando, dopo la pulizia generale di Messina Servizi, la strada sarà riaperta al traffico.

