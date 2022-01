L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid a Messina ha fornito alcuni dati sulla situazione locale. Ieri sono stati 1.048 i nuovi positivi nella provincia messinese. Nella città capoluogo gli attualmente positivi sono 4.330 mentre in tutta la provincia attualmente ci sono 10.577 contagiati. In città ieri 384 i soggetti risultati positivi al Covid

