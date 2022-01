Cesv Messina, al via il progetto del servizio civile

Sono 6 i posti disponibili presso la sede del CESV Messina per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono candidarsi nell’ambito del Progetto di Servizio Civile “VESPRI” (Volontariato, Empowerment Sociale, Pratiche di Resilienza e Innovazione) per il quale è possibile presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022. Con ““VESPRI” il CESV Messina interviene per rafforzare la coesione sociale anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. In particolare il progetto ha l’obiettivo di potenziare e valorizzare l’azione volontaria all’interno delle comunità locali, intese come il luogo fisico e di relazione in cui riconoscere istanze comuni, bisogni ed interessi generali, per confrontare competenze, condividere analisi e proporre soluzioni innovative nell’ottica della solidarietà, della tutela del territorio e della promozione della cultura del bene comune. Ciò anche fornendo a informazioni, adeguate, coerenti ed aggiornate, quale primo passo per attivare una rete assistenziale intorno alle persone più fragili, e agevolando l’accesso alle notizie utili e specifiche per consentire ai cittadini di partecipare alla vita pubblica del territorio e usufruire dei servizi necessari e per promuoverne la partecipazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Il coinvolgimento di giovani del Servizio Civile Universale rappresenta per il CESV Messina un supporto alle attività di promozione ed è per i giovani un’opportunità per conoscere il mondo del volontariato da vicino nella prospettiva di un’adesione più duratura e fidelizzata ai valori di comunità. Il progetto dura 12 mesi. Per informazioni basta inviare una email a serviziocivile@cesvmessina.org.

