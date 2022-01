Milazzo, quando verrà riaperto molo Marullo?

Sono trascorsi quasi cento giorni da quando il presidente dell’Autorità di sistema, Mario Paolo Mega ha dato disponibilità a rimuovere la recinzione che chiude molo Marullo. Come mai ancora non si restituisce l’accesso ai cittadini di questa banchina?

E’ quanto ha chiesto il consigliere Giuseppe Doddo che, in una nota, rinnova l’invito al presidente dell’Autorità “di intervenire presso gli uffici per chiudere le procedure finalizzate al ripristino dei luoghi che vanno dal Terminal aliscafi sino all’ingresso di molo Marullo per consentire ai cittadini una piena fruizione della passeggiata o comunque dell’area”. All’Autority viene anche chiesto di curare l’arredo urbano e mantenere decorosa l’intera zona.

