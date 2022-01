Messina, il seminarista rinuncia alla causa contro la Curia

La cerniera di quella borsa piena di carte, messaggi e foto che fece vedere all’arcivescovo il 13 giugno del 2020, e che lo stesso arcivescovo in una lettera definì «materiale inquietante», rimarrà chiusa. Perché l’ex seminarista “licenziato” dopo aver denunciato di aver subito avances sessuali da parte di diversi preti di Messina ha rinunciato alla causa civile che aveva intentato contro la Curia e l’arcivescovo Giovanni Accolla chiedendo un milione e mezzo di euro di risarcimento.

Lo ha fatto attraverso un atto scritto che il suo nuovo legale di fiducia, l’avvocato romano Laura Sgrò, patrocinante nella Città del Vaticano e alla Sacra Rota, ha depositato in questi giorni nella cancelleria del giudice della prima sezione civile Milena Aucelluzzo.

Tecnicamente si tratta di un atto di rinuncia agli atti del giudizio previsto dall’artico 306 del codice di procedura civile, che in pratica spazza via tutto, chiude definitivamente il contenzioso senza un nulla di fatto.

La storia del 37enne aspirante sacerdote “licenziato” dalla Curia dopo 13 anni di seminario era finita sui media non più tardi di un mese addietro, e aveva fatto il giro del Paese fino ad arrivare in Vaticano.

La tesi del seminarista era molto chiara: il suo allontanamento dopo 13 anni di onorato servizio era dovuto esclusivamente al fatto che non si era piegato alle ripetute avances sessuali ricevute da più sacerdoti dell’Arcidiocesi di Messina, alcuni dei quali ricoprono ancora oggi incarichi di prestigio, e aveva denunciato tutto a monsignor Accolla.

