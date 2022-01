Santo Stefano di Camastra, tenta di entrare a casa dell'ex nonostante il divieto

Ha violato la misura cautelare cui era già stato sottoposto del divieto di avvicinamento all’ex compagna e, per lui, sono scattate le manette. Ad essere arrestato dai carabinieri un quarantenne di Santo Stefano di Camastra, ristretto in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti per la violazione degli obblighi già impostigli nei mesi scorsi.

I fatti si sono verificati nel centro delle ceramiche nella mattinata di ieri. L’uomo, chiamato a rispondere dei reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, secondo quanto riferito dalla parte offesa, nonostante il divieto di avvicinamento a suo carico avrebbe tentato di introdursi nell’abitazione della donna, forzando la porta d’ingresso dell’abitazione.

