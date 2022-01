Green pass per le isole, Germanà (Lega): "Garantire continuità territoriale in Sicilia"

“Il decreto legge Super Green Pass ha esteso l’uso della carta verde rafforzata anche per l'accesso e per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o privato di linea come aerei, treni, navi, traghetti e autobus. Le isole, di conseguenza, vedono minato - dichiara il deputato siciliano della Lega Nino Germanà - il diritto alla mobilità previsto all'articolo 16 della Costituzione, non potendo gli isolani raggiungere la terraferma a bordo di mezzi privati come i connazionali. Per questo ho presentato un Odg che ha avuto il parere favorevole del Governo e rafforza le ordinanze emanate dai presidenti delle regioni Sicilia e Calabria. Viene così ripristinato - conclude l'esponente leghista - il diritto di continuità territoriale per la nostra amata Sicilia”.

