Giardini Naxos, il lungomare si rifà il look: appaltati lavori da un milione

Appaltati i lavori per la riqualificazione del lungomare di Giardini Naxos. Sarà un'impresa di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, ad eseguire il primo lotto del piano di interventi per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1 mln dalla Regione.

La casa municipale ha espletato nelle scorse ore la procedura di gara che aveva visto la partecipazione di cinque imprese. La Commissione è stata presieduta da Sebastiano La Maestra. Il Municipio ha ottenuto nella fase finale questo finanziamento e al contempo ha ora avviato la procedura per un secondo contributo da 1 mln.

I lavori appaltati interesseranno la zona del lungomare Tisandros. Una seconda tranche di interventi potrebbe poi essere eseguita in una fase successiva nel tratto di via Calcide Eubea, nel lungomare Naxos e la Via Regina Margherita. Le opere che scatteranno a febbraio dovranno essere portate a compimento entro il 31 dicembre.

In agenda il riordino delle piazze e degli slarghi, ed anche degli spazi ludici, con una nuova pavimentazione nei marciapiedi, sul lato mare e monte, ed un nuovo impianto di illuminazione con pali artistici e corpi illuminanti a led.

