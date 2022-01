Più auto sono state coinvolte in un tamponamento sulla via Nazionale a Giammoro. Sarebbero 3 le macchine interessate, ma senza feriti tra i conducenti e passeggeri. Sul posto si è creata una lunga coda. Molti residenti sono scesi per strada dopo aver sentito il forte rumore. A quanto pare, la prima vettura in testa stava svoltanto sulla destra prima che venisse tamponata. Da lì sarebbe scaturito l'urto a catena.

© Riproduzione riservata