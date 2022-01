Messina, parcheggi a metà prezzo per enti e aziende convenzionati con Atm

Presentato alla città il modello di convenzione della promozione per enti e associazioni che permette di avere sconti sugli abbonamenti ai parcheggi in struttura Cavallotti e Zaera (Villa Dante) e sull’acquisto dei gratta e sosta utili per il parcheggio nella ztl. Alla conferenza di presentazione, oltre ai vertici aziendali, hanno partecipato l’assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello, e i rappresentanti dei 6 enti che per primi hanno sottoscritto la convenzione, tra cui Confesercenti, Centro per l’Impiego, Trenitalia, Cral Inps, Ass. Giardino di Luce e Guardia di Finanza. «Dopo la rifunzionalizzazione e la parziale riqualificazione delle strutture, siamo molto soddisfatti dal gradimento ricevuto da questa promozione che permette di valorizzare al meglio i nostri parcheggi – dice Giuseppe Campagna, presidente di Atm –. Con questa iniziativa rispondiamo alle esigenze di coloro che lavorano o studiano nel centro città, permettendo di risparmiare il 50% sul costo dei vari abbonamenti ai parcheggi Cavallotti e Zaera. In questo modo i parcheggi di interscambio verranno finalmente usati correttamente e il trasporto pubblico locale diventerà il sistema preferito per gli spostamenti di prossimità, evitando di congestionare le vie principali e combattendo la piaga del parcheggio selvaggio». La convenzione è riservata ad aziende private (ditte individuali o società) con più di 50 dipendenti, enti pubblici, associazioni di categoria, ordini professionali e no profit (Cral, associazioni e gruppi di acquisto), scuole (anche parificate), società di autonoleggio, che possono fare richiesta tramite il form presente sul sito di Atm nella sezione “Servizi Online”.

