Super green pass nello Stretto, il sindaco De Luca annuncia lo sciopero della fame

Annuncia lo sciopero della fame da domani e minaccia azioni molto più eclatanti e dure, se non arriveranno risposte da Roma. Il sindaco Cateno De Luca si prepara alla seconda notte consecutiva in tenda, alla Rada San Francesco, davanti agli imbarcaderi della Caronte&Tourist, per protestare contro la mancata modifica alla norma che regola il super green pass per l'attraversamento dello Stretto. Domani mattina, in visita alla postazione dove è stato allestito il gazebo, verrà il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, in segno di solidarietà per questa battaglia. "Io pazienterò qualche giorno, poi a questo cortocircuito istituzionale si dovrà rispondere con azioni ancora più forti, i siciliani non possono accettare questi soprusi, in ballo c'è molto di più, c'è la questione costituzionale dei rapporti tra lo Stato centralista e le autonomie locali".

«Non è possibile che passino solo per le persone dotate di super green pass: un provvedimento assurdo che non tiene conto della continuità territoriale e delle esigenze di salute e lavoro». A dirlo il sindaco di Messina Cateno De Luca che si trova ancora alla rada San Francesco a Messina dove si trovano gli imbarcaderi per i traghetti che ha occupato come forma di protesta. «Questa mattina oltre a tanti cittadini - prosegue De Luca - è venuto a trovarmi e manifestare la sua adesione alla mia campagna di protesta, il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. Siamo d’accordo che il Governo ha adottato una normativa trascurando completamente di considerare i risvolti pratici dell’obbligo di green pass rafforzato per l’attraversamento dello Stretto. Abbiamo anche condiviso l’appello al Governo perché adotti immediatamente i correttivi per eliminare questo sequestro di Stato in riva allo Stretto». «Ringrazio il sindaco per la sua sensibilità istituzionale, che finora nessun altro dei politici siciliani ha dimostrato di possedere. Io resto qui, la mia protesta contro il sequestro di Stato va avanti». conclude

